Speelt Steven De Lelie opnieuw een schurk in 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt'?

Spanning alom in een nieuwe aflevering van 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt' maandag. Steven De Lelie, bij het grote publiek bekend als slechterik Bertje in 'Familie', maakt zijn opwachting.

Op zijn manege wordt een levenloos lichaam aangetroffen. Wie is verantwoordelijk voor deze lugubere daad? Speelt Steven De Lelie opnieuw de rol van de schurk, of is er iets anders aan de hand?

Ook de rest van de week passeren nog enkele bekende gezichten de revue. Op dinsdag duikt Veerle Malschaert op in de reeks, op woensdag speelt Anneke Van Hooff een gastrol en op donderdag en vrijdag zorgen respectievelijk Gunter Reniers en Jeremy Vandoorne voor spannende cases in 'De Buurtpolitie: De Klok Tikt'.

'De Buurtpolitie: De Klok Tikt', elke weekdag om 18.20 uur bij VTM.