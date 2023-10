Sparen voor kwali-tijd in 'Geld Gezocht'

Laura en Jamie wonen met hun twee zoontjes Nio en Luca in Zwijndrecht. Ze hebben alles wat hun hartje begeert: twee heerlijke zoontjes, een prachtig nieuwbouwhuis en allebei een fijne job als leerkracht. Ze verdienen goed de kost.

En toch wringt er iets. Want twee kleine kinderen en een nieuwbouwproject later stellen ze vast dat hun leven behoorlijk duur is geworden. Elke maand moeten ze aan hun spaarcenten zitten. Vakantie zit er niet meer in. En ook voor uitstapjes met vrienden is er vaak geen geld meer. Alleen maar werken en nooit iets kunnen ondernemen met hun kinderen, is niet hoe ze zich hun leven hadden voorgesteld.

Als Kamal in hun cijfers duikt, dan valt hem meteen iets op. Elke maand gaan er honderden euro’s naar een aantal Franse rekeningen. Zonder dat Laura en Jamie het zelf goed beseffen betalen ze maandelijks zo’n € 200 aan een verzekering die ze ooit afsloten bij de aankoop van een smartphone. En als Kamal dieper graaft, dan blijkt al snel dat er meer mis is met die verzekering...

