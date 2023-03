Spanningen tussen hangry Joeri en optimistische Sarah lopen op in 'Gestrand op Honeymoon Island'

In 'Gestrand op Honeymoon Island' haalt een optimistische Sarah alles uit de kast om de moraal bij haar kersverse man op te krikken, ondanks de uitdagende omstandigheden op het eiland.

Maar het gaat van kwaad naar erger met Joeri’s rammelende maag én met zijn humeur. Zonder eten, vallen al zijn maskers af. Hongerig is hij op zijn kwetsbaarst en heeft hij geen energie om zijn beste beentje voor te zetten. Het enthousiasme van Sarah én hun prille relatie worden daardoor flink op de proef gesteld. Slagen ze er samen in om uit dit dal te kruipen en deze moeilijke situatie te overwinnen? En kan de liefde dan extra hoog pieken?

Gestrand op Honeymoon Island op tv

Acht avontuurlijke singles worden na een blitse speeddate van amper dertig seconden professioneel gematcht. Wie hun perfecte man of vrouw is, ontdekken ze in een paradijselijk oord aan het altaar.

