Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Een originele vegetarische loempia gevuld met gestoofde, Chinese kool, omelet en krokant gebakken tofu. Jeroen voorziet er twee sausjes bij: een onweerstaanbare pindadressing en een frisse komkommerdip. Rollen, dippen en smullen maar!



Dinsdag

Vandaag bij 'Dagelijkse Kost': brede lintpasta, prei met een pittige saus op basis van tomaten en whiskey, en gebakken scampi's! Soms hoef je het niet ver te zoeken om een topresultaat op tafel te zetten.

Woensdag

Dit nagerecht op basis van amaretto en frangipanevulling is het proberen waard als je houdt van de zoete smaak van amandel. Serveer met een smeuïge koffie met roomijs en je hebt het ideale, verkwikkende vieruurtje.

Donderdag

Deze wereldberoemde salade is een stukje culinair erfgoed uit het legendarische Waldorf Astoria-hotel in New York. Jeroen maakt een versie met venkel en opgelegde haring met ui. Een stukje pompernikkel of zuurdesembrood erbij en je hebt een heerlijke lunch.

Vrijdag

Jeroen maakt van de ultieme middernachtelijke snack een originele maaltijd met gegrild lamsvlees en yoghurt-sambalsaus. Verder is dit 'patatje kapsalon' opgebouwd volgens de regels van de snackkunst: frieten, vlees en kaas onder de grill, geserveerd met frisse groentjes. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.