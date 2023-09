Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Jeroen maakte doorheen de jaren al verschillende soorten ravioli. Deze keer vult hij ravioli met gerijpte geitenkaas en geitenricotta. Dit combineert hij met bruingebakken champignons en heerlijke kappertjesboter.

Dinsdag

Breid je groentegamma uit en ga aan de slag met 'boksoi', een oosterse open kool. Jeroen karamelliseert de groente in ketjap manis en serveert ze met kippendijen, basmatirijst en een currysaus op basis van ananas en kokos Woensdag

Crêpes suzette, maar dan met wentelteefjes van briochebrood in een karamel met sap, likeur en zeste van appelsien. Jeroen combineert de wentelteefjes met een eenvoudig bolletje vanille-ijs. Donderdag

De schelvis is familie van de kabeljauw, maar heeft toch zijn eigen unieke smaak. Jeroen combineert de vis met kruidenpuree en een lauwe vinaigrette van xeresazijn, artisjok, kerstomaatjes en zure uitjes. Dit is een smaakbom om u tegen te zeggen! Vrijdag

Blinde vinken à la grecque, dat is gehakt gewikkeld in een dun laagje vlees, vergezeld van tomatensaus met champignons en een scheutje madeira. Jeroen voorziet er aardappelpuree bij en werkt het geheel af met frisse waterkers.