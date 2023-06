Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: Eén/VRT - © Sam Van den Brandt 2019

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Omdat 'Dagelijkse Kost' geen 'Dagelijkse Kost' zou zijn zonder klassieke bereidingen haalt Jeroen vandaag nog eens alles uit de kast! Perfect gebakken lamsvlees met een korst van peterselie, kaviaar van aubergines en een dieprode portsaus. En dat alles met gebakken aardappelballetjes en een kruidensalade met veldsla.

Dinsdag

Een heerlijk zomerse rolcake met frambozen in de hoofdrol! Met als extraatje witte chocolade, slagroom en geroosterde amandelschilfers tover je zonder al te veel moeite een rol heerlijke zoetigheid op tafel. Woensdag

Voor de liefhebbers van de bekende Noord-Afrikaanse stoofpot maakt Jeroen vandaag deze klassieker onder de tajines. Kip, groenen olijven en gepekelde citroen zijn de belangrijkste spelers. Met wat couscous erbij kan je voor je het weet aan tafel! Donderdag

Gebakken linzenballetjes in een pittige, Indisch geïnspireerde saus op basis van groene pepers, groene kruiden en plattekaas of yoghurt. Serveer ze met gestoofde courgette, een stuk gebakken naan en wat feta, en je avond kan niet meer stuk. Vrijdag

Deze maaltijdsalade met perfect gegaarde zalm, gebakken bloemkool, patatjes en spek zal voor een onvergetelijke avond zorgen. Ideaal om het weekend op een culinaire manier in te zetten! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op VRT 1.