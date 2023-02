Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Pierogi met zuurkool en champignons

Jeroen maakt dit keer heerlijke pierogi. Dit is een krokant deegkussentje gevuld met gebakken champignons en zuurkool. Dit is werkelijk superlekkere streetfood van Slavische oorsprong.

Dinsdag: Stoofvlees met gekookte aardappelen en gebakken witlof

Het is 'Week van het Stoofvlees', ook hier. Dus maakt Jeroen zijn alom geprezen recept van stoofvlees nog eens klaar. En dat met gekookte aardappelen en gebakken witlof. Wat een feest. Woensdag: Mattentaart met pistache en amarenakersen

Deze taart is absoluut een kanshebber om uitgeroepen te worden tot nieuwe lievelingstaart van de Belgische bevolking. Een zalige gesloten bladerdeegtaart met een vulling van matten, pistache en heerlijke amarenakersen. Donderdag: Cassoulet van groenten met stokbrood

Dit is een stevige stoofpot met alleen maar groenten, geïnspireerd op de Franse cassoulet. Een waar groentefeest boordevol smaak voor jong en oud. Jeroen serveert de cassoulet met stokbrood. Vrijdag: Kibbeling van wijting met bloemkool

Duik het weekend in met een smeuïge tartaar van bloemkool met gebakken wijting en een knalgroene coulis van peterselie. Er kruipt misschien wat werk in, maar het resultaat mag er zeker zijn. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.