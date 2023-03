Siska Schoeters op zoek naar antwoorden over opvoeden in nieuwe reeks van 'De Wonderjaren'

Vanaf woensdag 8 maart duikt Siska Schoeters opnieuw in de wondere wereld van het opvoeden. Samen met bekende Vlamingen, experts en jonge papa Robin Keyaert gaat ze in 'De Wonderjaren' op zoek naar antwoorden op de vele vragen die bij ouders leven.

Van opgroeien in een samengesteld gezin tot sociale media en seksualiteit. Ook in dit tweede seizoen zijn de vragen herkenbaar en uiteenlopend.

Opvoeden, dat leren alle ouders met vallen en opstaan. Van baby tot student: elke leeftijd kent wel zijn uitdagingen en doet ouders zoeken naar de beste manier om ermee om te gaan. Met een nieuw seizoen van 'De Wonderjaren' wil Siska Schoeters daar graag een handje bij helpen.

Siska ontvangt in haar studio elke week een bekende mama of papa. Zo krijgt ze het gezelschap van Maaike Cafmeyer, Metejoor, Willy Somers, Sarah Mouhamou, Elodie Ouedraogo, Cath Luyten, Ben Segers en Herman Verbruggen. Samen met hen bespreekt ze de hete hangijzers bij de opvoeding van hun kinderen. En tegelijk bieden de BV’s ons een boeiende inkijk in hun gezinsleven.

Vanaf wanneer kan je kinderen zakgeld geven? Hoe kan je kinderen beschermen tegen racisme? En moet je sexting verbieden of net toelaten? Het zijn maar enkele van de vele vragen die in het tweede seizoen van 'De Wonderjaren' aan bod komen. Siska en de bekende Vlamingen moeten de vragen niet alleen oplossen. Ze krijgen ook raad van meer dan twintig experts en ervaringsdeskundigen.

En ook jonge papa Robin Keyaert is heel nieuwsgierig naar de manier waarop andere gezinnen het aanpakken. Hij gaat op stap door heel Vlaanderen om de vinger aan de pols te houden bij ouders en jongeren. Met behulp van allerlei onderzoeken en experimenten krijgen we een brede en gevarieerde kijk op opvoeden en opgroeien, maar ook op het gezinsleven van bekende en onbekende Vlamingen.

Aflevering 1 (8 maart)

In de eerste aflevering is Metejoor te gast. Metejoor, ofwel Joris van Rossem, is samen met zijn partner Britt pluspapa van Max (6) en Luz (4). Hoe gaat hij als plusouder te werk? Wat als je kinderen faalangst hebben en hoe los je slechte eters aan tafel op?

'De Wonderjaren', vanaf woensdag 8 maart om 20.40 uur op Eén en VRT MAX.