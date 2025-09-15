Simulatie onthult hoge erfbelasting in 'Over Geld Gesproken'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
maandag 15 september 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Uit onderzoek van Livios blijkt dat 63% van de Vlamingen liever verbouwt dan een nieuwbouw neerzet. Ook Yannick en Naomi uit Hoeilaart (Vlaams-Brabant) dromen van een grote renovatie.

In een nieuwe aflevering van 'Over Geld Gesproken' schieten Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn te hulp, want verbouwen brengt niet alleen grote financiële beslissingen met zich mee, maar ook de vraag: wat als een van hen plots overlijdt?


Yannick en Naomi wonen feitelijk samen, maar het huis staat op zijn naam. Naomi betaalt hem huur, maar wil ook investeren in de verbouwingen. Is dat wel verstandig en kan dat zomaar? Bovendien gaan ze er allebei van uit dat hun dochter Billie-Rose automatisch de eigenaar wordt van het huis als een van hen sterft. De realiteit blijkt veel complexer.

Tijdens de simulatie waarin Yannick overlijdt, krijgt Naomi enkele confronterende brieven. Uit de laatste brief blijkt dat Billie-Rose meer dan 63.000 euro erfbelasting zal moeten betalen. Naomi reageert geschrokken: 'Dat is veel hé. Als dat zou gebeuren, kunnen wij dat gewoon niet kunnen betalen, simpel.' Omdat Billie-Rose minderjarig is, kan Naomi het huis niet zomaar verkopen. Wat betekent dit voor hun renovatiedromen? Kunnen ze hun plannen veilig realiseren zonder financiële risico’s?


'Over Geld Gesproken', dinsdag 16 september om 20.35 uur bij VTM.


Persbericht VTM
logo Play Crime logo

Een verpleegkundestudent wordt neergeschoten naast een community college in Houston. De moordenaar vlucht in een rode auto. De rechercheurs construeren de laatste vierentwintig uur van het leven van het slachtoffer.

'Homicide: Hours to Kill', om 20.30 uur op Play Crime.

