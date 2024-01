Shania's 'misofonie' bereikt een kookpunt in Japan

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2024

In de Japanse eetcultuur wordt er aan tafel enthousiast op los geslurpt. Goed nieuws voor restaurantbezoekers, want dat geslurp betekent dat het eten lekker is.

Slecht nieuws voor Shania, want haar ‘misofonie’ bereikt tijdens de roadtrip door Japan een absoluut kookpunt. En Kenji doet er met veel plezier een schepje bovenop...



'Expeditie Gooris in Japan', maandag 22 januari om 21.45 uur op VTM 2.