Serine Ayari gaat dinsdag in 'Therapie'

Een man moet wennen aan zijn leven als jonge vader, omdat zijn vrouw niet meer wil dat hij naar seksfeestjes gaat. Een jonge tiener is haar beste vriendin kwijt nadat die haar in de sportclub tegen anderen probeerde op te zetten.

Een jonge man vraagt zich af of monogamie wel iets voor hem is, en of het hebben van meerdere partners misschien cultureel is meegegeven. Serine Ayari vertelt hoe ze enkele jaren geleden vastzat in teleurstelling en verwijten naar haar vader toe, die in België maar een schim was van wie hij ooit in Tunesië was geweest.

'Therapie', dinsdag 3 juni om 21.20 uur op VRT Canvas.