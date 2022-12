'Security Checkers' houden romantische kaas- en wijnavond in het Atomium

In een nieuwe aflevering van 'Security Checkers', woensdag om 16.00 uur exclusief op VTM GO, trekken Arno en Gerben naar n van d monumenten van ons land: het Atomium. Eens binnen, gooien ze het over een andere boeg.