Schuldenlast van 450.000 euro dreigt huwelijk te breken in 'Over Geld Gesproken'

maandag 29 september 2025
Liefde alleen volstaat niet altijd om een relatie én een gezin overeind te houden. In een nieuwe aflevering van 'Over Geld Gesproken' trekken Wendy en Faisal uit Antwerpen aan de alarmbel.

Hun verhaal begon romantisch in Indonesië, waar Wendy op vakantie was en Faisal werkte als duikinstructeur. Ze trouwden in 2017, kregen twee kinderen en bouwden samen een leven op in België. Ook Wendy’s mama Anita trok bij hen in, om te helpen zorgen voor hun kinderen. Intussen zet een torenhoge leninglast hun relatie zwaar onder spanning. 'Wat zou er financieel gebeuren, mochten we uit elkaar gaan?', vraagt het koppel zich af.


Samen met budgetcoach Kim Moors onderzoeken Frances Lefebure en notaris Carol Bohyn de mogelijke scenario’s. Hoewel Wendy en Faisal elkaar graag zien en willen blijven vechten voor hun huwelijk, willen ze ook weten wat de gevolgen zijn als het toch misloopt. De cijfers spreken boekdelen: met een leninglast van meer dan 450.000 euro is er geen ademruimte en dat zorgt voor de nodige discussies. Ook Anita deed grote financiële opofferingen om hen te steunen, maar kan zelf amper rondkomen. Wat zou een scheiding van het koppel voor haar betekenen? Staat ze dan letterlijk op straat?

In een simulatie wordt duidelijk waar Wendy terecht zou komen als ze uit elkaar gaan en dat hakt er stevig in. Het huis zou moeten verkocht worden, want geen van beiden heeft de financiële middelen om het te houden. 'Ik wil niet in een klein appartement wonen met mijn twee kinderen', treurt Wendy.


Al blijkt samen blijven met een schuldenberg van 450.000 euro ook geen oplossing te zijn. Wat zijn de alternatieven? Kunnen ze schuldenvrij verder en samen opnieuw beginnen? Of bereiden ze zich toch voor op een leven apart?

'Over Geld gesproken', dinsdag 30 september om 20.35 uur bij VTM.


Over Geld Gesproken op tv
Dinsdag 30 september 2025 om 20u40  »
VTM
Wendy en Faisal wonen met hun kinderen én Wendy's mama onder één dak. De financiële druk zet hun relatie zwaar onder spanning. Wat gebeurt er als ze uit elkaar gaan en is er nog hoop op verzoening? Frances en notaris Carol zoeken het uit.
