Schrijnende situatie in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' grijpt Christoff naar de keel

In 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', dinsdag 10 oktober bij VTM 2, steekt zanger Christoff de handen uit de mouwen om samen met cleaners Angelo en Femke het huis van een koopverslaafde vrouw en haar vader op te ruimen.

Daar komen ze in een schrijnende situatie terecht, die Christoff en zelfs de cleaners - die dagelijks in moeilijke omstandigheden moeten werken - naar de keel grijpt. De klus wordt nog heftiger te klaren wanneer de koopverslaafde vrouw en haar vader onverwacht in het huis aanwezig blijken te zijn.

Bekijk de preview hier: