'Sarah in Wokeland': Mag er nog gelachen worden?

Sarah is zelf veel met humor bezig en vraagt zich af of je vandaag nog met alles mag lachen. Ze gaat langs bij de carnavalisten van Aalst Carnaval die een paar jaar geleden in een internationale mediastorm terechtkwamen door hun praalwagen met joodse karikaturen.

Ze wil ook weten of populaire comedians tegenwoordig meer rekening houden met gevoeligheden in hun shows. Ze gaat langs bij ‘de king of comedy’ Alex Agnew die graag eens tegen de schenen schopt. Philippe Geubels die in zijn reeks 'Taboe' de grenzen verkent samen met mensen om wie je eigenlijk niet mag lachen. Tisjeboy Jay is het alterego van Jay Francis, iemand die zich op de wokeschaal eerder aan de anti-kant lijkt te begeven. En Serine Ayari die letterlijk en figuurlijk over de grens gaat. Ze treedt op in Parijs en New York en kreeg al serieus wat bagger over zich. Zij vindt dat je fouten mag maken, zolang je je daar maar voor verontschuldigt. Iets wat VRT ook deed toen het een aantal afleveringen uit de reeks 'F.C. De Kampioenen' schrapte omdat er onder meer het n-woord werd gebruikt. Charly Badibanga, podcastmaker en coach van The City Pirates is superfan van het eerste uur. Als kind had hij het niet door, maar nu beseft hij hoe denigrerend sommige scènes zijn, toch vindt hij dat de reeks niet gecanceld moet worden.

Ook Sarah wil in eigen boezem kijken. Tijdens haar periode bij de cultpopgroep Kenji Minogue heeft ze dingen gedaan die ze nu niet meer zou doen. Vooral foto’s waar ze poseert met blackface doen haar twijfelen of ze zelf niet gecanceld moet worden. Ze trekt ermee naar haar gasten en de reacties die ze hier op krijgt zijn niet min.

'Sarah in Wokeland', dinsdag 12 december om 21.20 uur op VRT CANVAS.