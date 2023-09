Sammy Mahdi loopt voor het eerst op hakken van 20 cm in 'Make Up Your Mind: Het Verhaal Van De Queens'

Ze hebben zich volledig gesmeten en Šlles gegeven op het podium, de vijf bekende Vlamingen die zich tot drag queen transformeerden in 'Make Up Your Mind'.

Afgelopen vrijdag werd duidelijk dat cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman, zanger Christoff, Qmusic-dj Maarten Vancoillie, ex-wielrenner Francesco Planckaert én ‘mystery queen’ Jan Mulder zich verstopten in de kleurrijke outfits. Zondag om 20.30 uur tonen de bekende queens hoe ze het avontuur hebben beleefd en nemen ze de kijker exclusief mee tijdens alle voorbereidingen in 'Het Verhaal van de Queens'. Daarin is te zien dat het niet evident was voor Sammy Mahdi om plots op hakken van 20 centimeter te wandelen. Na een korte oefenperiode merkt juryvoorzitter Vanessa Van Cartier op dat de cd&v-voorzitter een natuurtalent is. 'You were born for this', klinkt het.

'Make Up Your Mind: Het Verhaal Van De Queens', zondag 10 september om 20.30 uur bij VTM.