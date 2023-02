Rudi Vranckx neemt Kristel Verbeke en Otto- Jan Ham mee naar Libanon

Libanon is het kruitvat van het Midden-Oosten, alle ingrediënten voor een nieuw conflict zijn ​ aanwezig. Door corruptie zit het land sinds 2019 in een diepe crisis en meer dan de helft van de Libanezen leeft in armoede.

In Tripoli, op veertig kilometer van de Syrische grens, toont ​ Rudi zijn gasten Kristel Verbeke en Otto- Jan Ham wat armoede betekent als de overheid je in de steek laat. Woede en verdriet zijn de ideale brandstof voor extremisme en dus ook voor terreurorganisatie Hezbollah. Rudi neemt Kristel en Otto-Jan mee naar het hart van de organisatie.

Naast alle interne conflicten, zit Libanon geografisch gevangen tussen de oorlog in Syrië en spanningen tussen Israël en Gaza. Geen enkel land ter wereld vangt in verhouding meer vluchtelingen op dan Libanon. Rudi, Kristel en Otto-Jan worden uitgenodigd in de tent van een Syrisch gezin dat hier al meer dan tien jaar woont. Niemand kan onberoerd blijven bij het zien van zoveel ellende. Toch is het vooral de schoonheid en gastvrijheid die blijft hangen. En die maken van Libanon een verloren paradijs.

'Ik ben iemand die overal wel hoop voelt en een lichtpuntje zoekt, maar dat zie ik hier niet. Dat vind ik heel lastig. Het is allemaal zo bruut. Zo rauw', aldus Kristel Verbeke.

'Je kan een miljoen mensen negeren als je heel hard de andere kant uitkijkt. De overheid in Libanon kan dat en kennelijk kan de internationale gemeenschap dat ook heel goed. We zijn blijkbaar heel goed in staat om de andere kant uit te kijken', vertelt, Otto-Jan Ham.

'Tussen Oorlog en Leven', woensdag 22 februari om 20.40 uur op Eén.