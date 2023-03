Ronkende motoren van de MXGP en de MX2 terug bij Play Sports

Jago Geerts is uit op revanche na de verloren titel van 2022. Drie jaar op rij werd hij vice-wereldkampioen in de MX2-klasse. Vierde keer goede keer?

Dan moet hij wel zien af te rekenen met oa Liam Everts die nu als fabrieksrijder hoge ogen wil gooien. Ook Sacha en Lucas Coenen willen de Belgische eer hooghouden, de tweelingbroers maken op 16-jarige leeftijd de stap naar de MX2.

In de MXGP-klasse, de koningsklasse, wordt België vertegenwoordigd door Brent Van Doninck, in de voorbereiding liet hij alvast knappe resultaten optekenen. Daarnaast is het uitkijken naar de terugkeer van tweevoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings. De Nederlander stond meer dan een jaar aan de kant door een blessure en jaagt nu op een nieuwe wereldtitel.

Alle wedstrijden van de MX2 en de MXGP klasse zie je het hele seizoen LIVE op Play Sports, te beginnen met de GP van Patagonië op zondag 12 maart.

Commentatoren van dienst zijn Leon Van Gestel & Joël Roelants.

Grote Prijs van Patagonië

12 maart 2023

Play Sports 2

16u00

MX2 reeks 1

17u00

MX GP reeks 1

19u00

MX2 reeks 2

20u00

MX GP reeks 2