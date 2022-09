Rollen worden omgedraaid in 'Het Jachtseizoen': boeven Guga en Chris stelen busje van de jagers

Geslepen acteurs Guga Baúl en Chris Van Espen zijn donderdag de boeven van dienst in 'Het Jachtseizoen'. Ze ontspannen uit hun cel in het fort van Oostende, pal in de duinen, en moeten 4 uur lang uit de handen blijven van het genadeloze trio jagers Jamie-Lee Six, Laura Tesoro en Maarten Cop.

De twee boeven zetten hun ontsnapping meteen sluw in. Ze ontdekken de sleutels van het busje van de jagers en gaan ermee aan de haal. 'Oh my god, dat kan toch niet? Jij had die sleutels toch Jamie-Lee? Je hebt die er toch niet op laten zitten?!', klinkt het bij Maarten. 'Dit is de omgekeerde wereld, nu moeten wij liften!', roept Laura.

[video]

Hoewel de boeven vooral uit de handen moeten blijven van de jagers, leggen ze zichzelf nog een extra einddoel op. 'Vroeger gingen we op het einde van de opnames altijd ribbetjes eten. Dus we moeten ergens zien aan te komen waar we die kunnen eten, dat is onze grote missie', vertelt Chris. Om dat doel te bereiken, schudden de twee heren de ene sluwe truc na de andere uit hun mouw. Zo lokken ze de jagers naar Plopsaland, waar ze een heus afleidingsmanoeuvre hebben voorbereid. 'We hebben aan 50 medewerkers gevraagd om zich te camoufleren in hetzelfde oranje pak als ons. We gaan ons verdelen per 2 en rondlopen in het park om verwarring te zaaien bij de jagers', lachen Chris en Guga. Kunnen de jagers de boeven op tijd in de boeien slaan? Of zijn de boeven hen te slim af…

'Het Jachtseizoen', donderdag 8 september om 20.35 uur op VTM.