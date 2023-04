Rode knop is goed voor 5.000 euro… én 1 ton zand in de living in 'Wie Zoekt Die Wint'

Twee gezinnen werden de voorbije weken samen al zo'n 55.000 euro rijker dankzij 'Wie Zoekt Die Wint'. En ook op zaterdag 15 april heeft Jens Dendoncker 100.000 euro uit te delen.

'Daar moeten ze maar één ding voor kunnen: zoeken', klinkt het. Die eer valt te beurt aan de muzikale familie Degeest uit Schelle. Verstopper Henk Rijckaert is opnieuw zijn creatieve zelve en heeft een vernuftige machine bedacht die hij centraal in de woonkamer plaatst. 'Als de familie ervoor kiest om op deze knop te duwen, dan rolt er 1 ton zand midden in hun living. 1.000 kilogram zand, met 5.000 euro ertussen', klinkt het met een licht leedvermaak. Wanneer dochter Lore de drukknop ontdekt, twijfelt ze geen seconde…

De familie Degeest krijgt van Jens drie hulplijnen aangereikt om hun zoektocht een tikkeltje makkelijker te maken. Ze schakelen het extra paar ogen en handen in van Karen Damen en staan vervolgens voor een moeilijke keuze. Opteren ze voor het ‘kleuterboek’ waarbij 10 kleuters een tekening maakten van één en dezelfde verstopplaats ter waarde van 3.000 euro? Of kiezen ze voor Miroslav, de Bulgaarse buurman van Jens die in geuren en kleuren komt vertellen waar er 3.000 euro is verstopt… in het Bulgaars?

Henk en zijn collega-verstoppers Johny en Anke laten alvast niets aan het toeval over. Anke moffelt cash weg in theezakjes, een verstopplaats die ze kent vanuit haar job bij de recherche. 'De douane heeft al eens cocaïne onderschept die in theezakjes verstopt zat', klinkt het. Er wordt ook 3.000 euro vakkundig verstopt in een fles Chateau d’Argent, 1.000 euro in een namaakviool, 2.500 euro in een extra waterleiding, 3.000 euro in het toilet dat tot de nok is gevuld met rollen wc-papier en 2.500 tussen een gigantische champagnetoren… die op instorten staat. Jens bewaart bovendien een groot geheim, want ergens in het huis ligt een echte schatkist: een map waarin de volledige lijst met verstopplaatsen staat, ter waarde van maar liefst 100.000 euro… Hoeveel cash maakt de familie Degeest buit?

'Wie Zoekt Die Wint', zaterdag 15 april om 20.25 uur bij VTM.