Robin heeft meteen beet in 'Ik Swipe Je'

Zon, zee, vriendschap én de zoektocht naar de perfecte date. In 'Ik Swipe Je' trekken zes duo's van single bestfriends gewapend met een smartphone vol datingapps de wijde wereld in om op zoek te gaan naar de ware liefde of… naar de liefde voor één nacht.

BFF’s Robin en Charlotte trekken naar Lissabon om uit te zoeken wat online dating onder de Portugese zon hen te bieden heeft. Muzikant Robin is op zoek naar een nieuwe muze die zijn hart in vuur en vlam zet, zodat hij een snel een dikke hit aan haar kan wijden. Tijdens het swipen heeft hij meteen beet. Wordt het een match made in heaven?

'Ik Swipe Je', donderdag 22 juni om 21.40 uur bij VTM 2.