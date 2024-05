Rekruten moeten hun eigen lot letterlijk in elkaars handen leggen in 'Special Forces': 'Ik vertrouw dit niet!'

'Vertrouwen is alles.' Nu maandag moeten de rekruten in Special Forces hun eigen lot meer dan ooit in de handen van hun mederekruten leggen. Er staan twee missies op het programma waarbij samenwerking cruciaal is, te beginnen bij de 'Lunch Dump'.

Met een lege maag moeten de rekruten op kaart en kompas eten zoeken. En dat moeten ze niet doen voor zichzelf maar voor elkaar. Als ze de verstopte proviand voor hun ‘buddy’ niet vinden, betekent dit dat er voor sommigen geen eten is. Broodnodige energie die ze nodig hebben om de dag door te komen. Vooral de oudste van de groep nummer 9, intensivist Geert Meyfroidt, lijkt het moeilijk te hebben en kan wel wat extra energie gebruiken. Terwijl de vrouwen de opdracht met glans doorstaan, lijken de mannen het moeilijker te hebben. Met grote frustratie en veel lege magen tot gevolg…



Verder staat ook de ‘Buddy Drop’ op het programma, een missie waarbij de rekruten hun watervrees opnieuw moeten overwinnen. Eén rekruut wordt daarbij met een loodgordel in het water gedropt waardoor hij meteen naar de bodem zakt. Op dat moment moet een teamgenoot het water induiken om de andere zo snel mogelijk te redden. 'In deze opdracht komen heel veel aspecten samen. Ze moeten elkaar vertrouwen en ook koelbloedig blijven', legt chef Blom uit. Nummer 2 - tv-kok Loïc Van Impe - doorstond de opleiding tot nu toe met glans maar krijgt het tijdens de voorbereidingen in het water voor het eerst écht moeilijk. 'Sorry voor de persoon die ik moet redden', klinkt het. Bij nummer 10 - Saïd Boumazoughe - komen eerdere trauma’s uit zijn jeugd naar bovendrijven en ex-wielrenster Ine Beyen heeft het dan weer moeilijk om de controle los te laten. 'Ik vertrouw dit niet!', klinkt het. Na de ‘Buddy Drop’ staat er de rekruten nog een slopende brancardrace te wachten. Daar krijgen ze instructies over hoe ze een gewonde zo snel mogelijk uit een vijandelijk gebied krijgen. Door het slopende tempo eist de oefening een echt slachtoffer op… 'Special Forces', maandag 20 mei om 20.40 uur bij VTM en in weekpreview bij Streamz.