Raf Van Brussel openhartig over moeilijke periode in 'Een Echte Job'

Maandag 24 februari doen Ruth Beeckmans, Tine Embrechts, Helmut Lotti, Manu Van Acker en Zita Wauters nog één keer hun uniform aan en draaien ze mee op hun ondertussen vertrouwde afdeling in UZ Leuven.

Daar heeft Ruth op de dienst abdominale chirurgie heel wat patiënten met een stoma verzorgd. Geen onbekend terrein voor vriend en collega Raf Van Brussel, die hier als gevolg van een darmperforatie recent ook mee rondliep.

'Ik ging binnen voor robotchirurgie. Er moest 23 centimeter dikke darm verwijderd worden. Dat was een geslaagde operatie, en ik mocht na 4 dagen naar huis. Dan ben ik opgestaan met ontzettend veel pijn, ik zag bleek, mijn vrouw zag meteen dat er iets niet klopte. Ik had een darmperforatie. Heel mijn buik zat vol bloed. Ik ben dan met spoed geopereerd en ben wakker geworden met een stoma. Die heb ik langer gehad dan voorzien, maar ik heb dat echt vastgepakt, ook naar mijn gezin toe. Ik weet, kaka en pipi zijn voor heel veel generaties nog altijd iets van 'Oeh'. Dat is zoiets als je loon of politieke voorkeur, daar gaan we niet over beginnen he. Maar we doen het allemaal en ik ben er ongelooflijk van geschrokken wat een groot taboe er de dag van vandaag nog op rust.'

