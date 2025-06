Qmusic-DJ's Matthias Vandenbulcke en Jolien Roets ruilen micro in voor toiletborstel

Vanavond duikt Andy Peelman in 'Ze Zeggen Dat' in een van de meest geladen discussies van onze tijd: genderneutrale toiletten.

Terwijl de emoties elders hoog oplopen tussen voorstanders en tegenstanders, zet de presentator zijn tanden in harde cijfers. Want achter alle ophef schuilt een simpele vraag: worden genderneutrale toiletten écht minder proper en schuif je er langer aan?

Voor zijn experiment in het Q-Beach House schakelt Andy twee helpers in: Qmusic-DJ's Matthias Vandenbulcke en Jolien Poets, euh Roets, transformeren van radiosterren in... wc-madammen. Het resultaat is even hilarisch als verhelderend.

'Ze Zeggen Dat', maandag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.