Pommelien Thijs & Meau bekennen kleur in de finale van 'Lift You Up'

Laura Tesoro & Anna, Bart Peeters & Daan, Metejoor & Katrien of Jasper Steverlinck & Madeline: in de grote finale van 'Lift You Up' wordt vrijdag duidelijk wie de ideale muzikale match vormt.

De winnaar brengt een single uit met zijn of haar mentor, mag op tournee gaan en krijgt van Sabam een kickstart van 15.000 euro. Ook Pommelien Thijs & Meau - die zelf de ideale match vormen - maken hun opwachting in de finale. Zij brengen samen hun succesvolle collab In Het Midden én bekennen ook kleur over wie hun favoriete matches in de finale zijn. Wie is volgens hen de winnende match van 'Lift You Up'?

'Lift You Up', vrijdag 14 maart om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.