Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice van Vlaanderen'

Vanavond verrast de Antwerpse Michelle iedereen met haar Blind Audition in 'The Voice van Vlaanderen'. Michelle werd geboren in Italië en werkt als poetshulp in een woonzorgcentrum.

Toen haar mama zwanger was, luisterde ze negen maanden lang naar Andrea Bocelli. Geen wonder dat Michelle al opera zong toen ze vijf jaar jong was. Dat doet ze ook in 'The Voice'.

'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 20 februari om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.