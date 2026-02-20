Dit is Essyla die België naar het Eurovisiesongfestival stuurt – ontdek haar liedje!
Luistercijfers! Qmusic en JOE bevestigen leiderschap, Willy breekt record
Dan toch! 'Tien Om Te Zien' deze zomer vanuit Middelkerke

Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice van Vlaanderen'

vrijdag 20 februari 2026
Foto: VTM 2 - © DPG Media 2026

Vanavond verrast de Antwerpse Michelle iedereen met haar Blind Audition in 'The Voice van Vlaanderen'. Michelle werd geboren in Italië en werkt als poetshulp in een woonzorgcentrum.

Toen haar mama zwanger was, luisterde ze negen maanden lang naar Andrea Bocelli. Geen wonder dat Michelle al opera zong toen ze vijf jaar jong was. Dat doet ze ook in 'The Voice'.



'The Voice van Vlaanderen', vrijdag 20 februari om 20.40 uur bij VTM en nu al te bekijken met VTM GO+.


