Pikante opdracht leidt tot wilde achtervolging in 'Snackmasters'

'D belangrijkste pikante frituursnack, in de geschiedenis van pikante frituursnacks', dixit Bockie De Repper. Nadat Loc van Impe vorige week als beste de Zwanworst kopieerde zetten Bockie De Repper en Mathieu Terryn een pikante opdracht op het 'Snackmasters'-menu.

Op woensdag 8 november wagen chef-koks Timothy Tynes en Roger van Damme zich aan de Lucifer. Wie achterhaalt in een race tegen de klok het perfecte kippendeeg, de exacte samenstelling van de krokante korst en vooral de toverformule achter de vurige rode kop van de Lucifer?

Bockie en Mathieu kruipen in hun rol van 'snackdetective' en krijgen van de enige echte Cora van Mora een rondleiding in het Walhalla van de frituursnacks. Terwijl Cora de geheimen van de Lucifer uit haar kluis haalt, staat de mond van Timothy en Roger meermaals in brand wanneer ze de samenstelling van de pikante snack ontrafelen. Roger van Damme speelt al jaren in de Champions League van de Belgische gastronomie. Hij won al een heleboel culinaire prijzen en is vastberaden om daar eindelijk die van Snackmasters aan toe te voegen. Maar dan moet hij wel langs Timothy Tynes. De voormalige leerling van Sergio Herman maakt in zijn Atelier Maple in Berchem het liefst alles zelf klaar. En laat dat nu het opzet van 'Snackmasters' zijn.

De twee culinaire tegenstanders halen alles uit de kast om dé perfecte kopie van de Lucifer te creëren. Wanneer Timothy Tynes de winkel leegplundert en schijnbaar alle Lucifers van het noordelijk halfrond in zijn autokoffer propt, zet Roger van Damme zonder twijfel de achtervolging in...

'Snackmasters', woensdag 8 november om 20.40 uur bij VTM.