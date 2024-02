Piepjonge Ramy zingt voor het eerst op een podium in 'The Voice van Vlaanderen'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Vanavond worden de coaches in 'The Voice van Vlaanderen' van hun stoel geblazen door de piepjonge Ramy uit Nieuwkerke. Ramy is amper 16 jaar en staat niet alleen voor het eerst op een podium, hij zingt ook voor het eerst voor een publiek n voor zijn eigen familie.

'Hij heeft zichzelf gewoon ingeschreven, Ramy zit vol verrassingen', klinkt het bij zijn familie. Winnen, een eigen plaat uitbrengen, eigen nummers schrijven, op verschillende podia optreden en het liefst van al op dat van het Eurovisiesongfestival: het klinkt allemaal als een droom voor Ramy. Zet hij alvast een eerste stapje naar die droom met zijn auditie op July van Noah Cyrus? 'Je hebt een stem waarvoor dit programma is uitgevonden', klinkt het bij coach Mathieu. Ramy’s straffe prestatie wekt dan ook een hevige strijd los onder de coaches.



'The Voice van Vlaanderen', zondag 18 februari om 19.55 uur bij VTM en op VTM GO.