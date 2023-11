Pickx+ eindejaar met Netsky, familiefilms en exclusieve muziekspecials

Het jaar onvergetelijk afsluiten, dat is de uitdaging die Pickx+ dit jaar voor de volle 100% aangaat. Naast een unieke Vlaanderen 'Muziekland Wintereditie', waarbij de winter-, Kerst- en Nieuwjaarsaflevering respectievelijk op 14, 21 en 28 december 2023 te zien zijn, is ook het aanbod voor de jongste kijkers een waar geschenk.

De premiumzender van Proximus trakteert het hele gezin elk weekend op de allerleukste familiefilms, waarbij zanger MAKSIM als gastheer de kijker opwarmt en klaarstoomt voor wat volgt. Om 2023 al helemaal onvergetelijk af te sluiten, staat op 31 december 2023 ook nog eens dé Studio 100 Kids Party geprogrammeerd. Ouders niet getreurd, want ook aan jullie werd gedacht. Boris Daenen, beter bekend als drum-’n-base DJ Netsky, trapt het nieuwe jaar met een knaller op gang. 'Proximus presents: Celebration by Netsky' is een 75 minuten-durende show, rechtstreeks vanuit Los Angeles en op 31 december 2023 vanaf 23u45 te zien op Pickx+.

'Proximus presents: Celebration by Netsky'

Netsky, één van de grootste Belgische dj's, maar ook bekend ver daarbuiten, telt samen af met de kijker en trapt 2024 met een knaller op gang, zoals alleen hij dat kan. De show, Proximus presents: Celebration by Netsky, duurt een impressionante 75 minuten en wordt opgenomen in Los Angeles, de gloednieuwe thuisbasis van Boris.

'Omdat we bij Proximus sustainable produceren is er nog een weetje. We produceren ter plaatse, dat is veel ecologischer dan Boris met de hele productie te laten overvliegen naar België, hier de show te draaien en dan weer terug te vliegen. Dat kunnen we echt niet maken. In Los Angeles zijn er ook toplocaties te vinden! Denk maar aan de vele locaties die je kent van de films en series die er worden gemaakt. De productie gebeurt eveneens door Belgen die daar wonen, dus ook daar zijn geen buitensporige verplaatsingen nodig', klinkt het bij Krijn Jonckheere, Head of Entertainment bij Pickx+.

'Proximus presents: Celebration by Netsky' is te zien op 31 december 2023 op Pickx+ en Pickx Live vanaf 23.45 uur. Wie de volledige set wil kijken, kan dan weer terecht op Pickx+.

December is familiemaand

Tijdens de laatste maand van het jaar haalt Pickx+ alles uit de kast voor jong en oud. Naast de spraakmakende documentaire ‘The Whaler’, staat er nog tal van straffe content geprogrammeerd.' Vlaanderen Muziekland', het alomgekende muziekprogramma dat deze zomer nieuw leven kreeg, trakteert de muziekliefhebber op een heuse wintereditie. De opnames gaan door op woensdag 29 november 2023 vanaf 18u in Antwerpen en brengen een impressionante selectie Vlaamse en internationale topartiesten mee. Op het Theaterplein worden, samen met het aanwezige publiek, meteen maar liefst 3 afleveringen opgenomen. De winter-, Kerst- en Nieuwjaarsaflevering zijn nadien te zien op Pickx+, respectievelijk op 14, 21 en 28 december 2023 om 22u00.

Naast 'Vlaanderen Muziekland' krijgt de Pickx+ kijker nog andere muziekspecials te zien. Internationale toppers, maar ook het kerstconcert van Yannick Bovy én 'Christoff Zingt Tura', opgenomen in Brugge. Het worden gegarandeerd warme muzikale feestdagen.

Ook de jonge kijker wordt niet vergeten. Doorheen december zijn de allerleukste familiefilms te bewonderen. Elk weekend kondigt zanger en gastheer MAKSIM vanuit het fascinerende Bubble Planet in Brussel aan welke films er op de planning staan. Op de indrukwekkende lijst familiefilms zijn onder meer 'Het paard van Sinterklaas', 'Hero Dog: The Journey Home' en Guillermo Del Toro’s 'Pinocchio' terug te vinden. Tijdens de kerstvakantie verhoogt het tempo en kan de hele familie dagelijks onder een warm dekentje kruipen. De ultieme apotheose vindt plaats tijdens de allerlaatste dagen van het jaar. Als kerstcadeautje van Pickx+ worden deze films ook voor elke Pickx-kijker uitgezonden op Pickx Live. Dus iedereen geniet mee, ook wie geen abonnement heeft op Pickx+.

Op zaterdag 30 december is het nog even terugkijken naar de Studio 100 Kids Party van 2022 om er één dag later, op zondag 31 december 2023, een extra groot feest van te maken tijdens de Studio 100 Kids Party 2023. K3, Samson & Marie, Piet Piraat, Nachtwacht, GameKeepers, Kabouter Plop en al hun vrienden zijn helemaal klaar om samen met de jongste kijkers het nieuwe jaar te vieren! Deze exclusieve show is live te volgen op Pickx+ vanaf 19u00.