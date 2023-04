'Pano' over problemen met verzekeringen bij ongevallen

De verhalen van Redgy, Miranda en Hannelore zijn de rode draad door deze 'Pano'-reportage. Alle drie waren ze betrokken bij een zwaar ongeval met ingrijpende lichamelijke letsels.

Alle drie voeren ze al jaren lang een moeilijke strijd tegen de verzekeringen. Redgy raakte zeven jaar geleden verlamd na een val tijdens zijn werk als kapper. Nog altijd wacht hij op zijn correcte vergoeding 'en dat terwijl ik al tienduizenden euro’s zélf heb moeten betalen, onder meer aan advocatenkosten. Dit is een marteling bovenop alle pijn'.

Hoe is dat mogelijk? Het voeren van een financiële en een psychologische uitputtingsslag is volgens advocaat Jan Van Peteghem een bewuste strategie van de verzekering tegen zware ongevallen en arbeidsongevallen. 'Procedures worden nodeloos gerekt : delay, deny until they die', klinkt het stellig. Ook zo bij Hannelore, een jonge vrouw van 32 die beide benen verloor na een ongeval: 'Ze gaan over lijken'.

'Pano' gaat dieper in op die problematiek. Wat is een correcte vergoeding? Hoe (lang) lopen de procedures voor de rechtbanken? 'Het jarenlange traject met de verzekering zorgt voor bijkomende trauma’s bovenop de letsels', zegt een revalidatie-arts in de reportage.

Dat ontkent Hein Lannoy, topman van Assuralia, de koepel van verzekeringsmaatschappijen, met klem. 'Wij hebben geen belang bij uitstel. Daarnaast zijn wij ook een sector waar fraude regelmatig voorkomt.'

Reportage: Wim Van den Eynde en Mieke Fauconnier

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano' – Onzekerheid verzekerd, woensdag 26 april om 21.35 uur op Eén en in de app van VRT NWS.