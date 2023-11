'Pano' over het extreem drugsgeweld

Foto: © VRT NWS 2023

Extreem druggeweld wordt zichtbaarder dan ooit. Na de aanslagen in de straten van Antwerpen, zijn we in een nieuwe fase aanbeland: openlijk geweld tegen de overheid zelf. Er was de (mislukte) raid van drugscriminelen die hun inbeslaggenomen cocaïne terug wilden en de overval op het douanekantoor op Linkeroever.

'Pano' ging maandenlang op onderzoek in de Antwerpse haven, dé Europese cocaïne-draaischijf. Tientallen havenpersoneelsleden, sommigen veroordeeld, anderen corrupt, vertellen ons hoe de cocaïne uit de Antwerpse haven wordt gesmokkeld.

Vier van hen wilden uiteindelijk in Pano hun verhaal vertellen voor de camera. Het beeld dat wordt geschetst is er één van geweld, maar ook van wijdverbreide corruptie. En dan is de vraag: wat kan politie, parket en douane daar tegenover zetten? ​ Er waren successen de afgelopen weken, tientallen tonnen cocaïne werden in beslag genomen. Maar zijn er voldoende middelen om de georganiseerde drugscriminaliteit een beslissende slag toe te brengen? Reportage: Fabian Lefevere, Wim Van den Eynde en Victor Van Driessche

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael 'Pano', woensdag 15 november om 21.40 uur op VRT 1​ en in de app van VRT NWS.