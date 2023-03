'Pano' over het assisenproces tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion

'Pano' begint aan een nieuw seizoen met een tweedelige reportage over de assisenzaak tegen seriemoordenaar Stephaan Du Lion. Ariane Mazijn, Lutgarda Bogaerts, Maria Van den Reeck en Eve Poppe: vier vrouwen vermoord in de jaren '90.

En een veelvoud aan burgerlijke partijen die al decennialang wachten om te weten wat met hun dierbaar familielid is gebeurd. Daarvoor stond seriemoordenaar Stephaan Du Lion enkele weken geleden terecht voor het Antwerpse assisenhof.

Ja, de zaak kreeg al veel aandacht in de media. Maar 'Pano' kon het hele proces filmen. Het resultaat is een unieke inkijk in de dynamiek van een assisenproces. Pano blikt ook terug op het proces en de feiten met Vanessa Demares, de dochter van Eve. Maar ook met advocaten, speurders en met Glenn Mazijn, de broer van Ariane: 'Mijn zus was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats'.'

Hoe is Du Lion zo lang onder de radar kunnen blijven? In de jaren '90 stonden het DNA-onderzoek en de wetgeving errond nog in de kinderschoenen maar uiteindelijk zorgde het in 2017 voor een doorbraak. En na het proces kon reporter Machteld Libert Stephaan Du Lion in de gevangenis interviewen: 'Ik wilde de last al lang van mijn schouders, maar ik vond de moed niet.'

Reportage: Machteld Libert, Victor Van Driessche en Kristiaan Grauwels

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano – Het antwoord van Assisen', woensdag 15 en 22 maart om 21.35 uur op Eén en in de app van VRT NWS.