'Pano' over de tattoo business

Tattoos zijn populairder dan ooit: almaar meer mensen laten er een zetten en de tekeningen worden steeds groter. Ook 'Pano'-medewerker Lara wil een nieuwe tatoeage.

Ze gaat op zoek naar de beste omstandigheden waarin dat kan. En dat blijkt minder makkelijk dan gedacht.

Want bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid staan 2350 tattoo-artiesten geregistreerd. Zij hebben allemaal een erkenningsnummer gekregen na het volgen van een verplichte hygiënecursus. Maar er zijn flink wat illegale tatoeëerders, zo ontdekt de 'Pano'-redactie.

Ook het amateur-tatoeëren door jongeren op feestjes blijkt een nieuwe trend. Tijs Vanneste, programmamaker voor VRT en al 15 jaar tattoo-artiest, ziet het niet graag gebeuren: 'Je hebt heel veel goeie artiesten en heel veel charlatans. Ga niet bij Rikske of Fikske om de hoek omdat die honderd euro goedkoper is of toevallig volgende week kan. Dat is meestal geen goed teken.'

Tattoos zijn een booming business maar zijn er ook voldoende controles?

Reportage: Ilse Van Lysebeth

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano – Tattoo getest', woensdag 3 mei om 21.45 uur op VRT 1 en in de app van VRT NWS.