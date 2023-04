'Pano' onderzoekt: (Over)leven met de wolf

Foto: © VRT NWS 2023

De wolf, het grootste roofdier in de Vlaamse natuur, is helemaal terug. En al helemaal in het 'kerngebied': de streek rond Noord-Limburg. Op het militair domein in Houthalen-Helchteren leefde eind vorig jaar een roedel van 13 wolven.

Maar de terugkeer van de wolf gebeurt niet onopgemerkt. De afgelopen vijf jaar hebben wolven bijna 500 stuks kleinvee in Vlaanderen gedood. Nog maar 10% van de mensen met dieren in het gebied waar de wolf actief is, heeft een wolfwerende omheining, ook al wordt die gesubsidieerd. De wachtlijsten zijn lang.

'Pano'-reporter Vincent Verelst trok 15 keer naar het wolvengebied, in het spoor van de wolf. Zeker is: de wolf polariseert. 'Pano' sprak met felle tegenstanders, maar ook met bewonderaars. 'Pano' onderzoekt ook de kostprijs van de wolf: is de wolfwerende omheining goed besteed belastinggeld? En is die omheining altijd efficiënt? Reportage: Vincent Verelst, Laura Niclaes en Kris Van de Voorde

​Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael 'Pano', woensdag 5 april om 21.45 uur op Eén en in de app van VRT NWS.