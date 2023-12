'Pano': Jeugdhulp in crisis

Het aantal crisisvragen in de jeugdhulp is de afgelopen vijf jaar met veertig procent gestegen. Kinderen en jongeren voor wie het thuis even niet gaat, krijgen ook steeds vaker te horen dat er geen plaats voor hen is.

Zoals Lente (schuilnaam), op dat moment tien jaar: 'Ik ben bij mijn directeur blijven slapen, bij de mama en papa van mijn sportjuf en bij een pleeggezin. Dat was altijd heen en weer gaan en dat was niet leuk, omdat ik niet wist waar ik naartoe kon gaan.' Haar begeleider bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling vult aan: 'Soms belde ze me met de vraag: weet je al waar ik ga slapen dit weekend?'

Of Lune-Alice, die op haar 17de in de zomer meegenomen wordt naar huis door haar toenmalige opvoedster op internaat. Het alternatief was twee maanden op straat leven. 'Pano' laat zien hoe de zoektocht naar een veilige plek er uitziet voor die kinderen en jongeren. Daarnaast volgt 'Pano' ook een dag op de permanentie van de jeugdrechtbank in Antwerpen, waar de consulenten van de sociale dienst op zoek gaan naar crisishulp. 'Het lijkt alsof je de ambulance en de MUG belt, maar ze moeten wel van het zuiden van Frankrijk komen.' Zo vat één van de consulenten het systeem van de crisisjeugdhulp samen. Een reportage van Liesbeth Indeherberge, Machteld Libert en Laura Niclaes Eindredactie: Sara Van Boxstael en Pascal Seynhaeve 'Pano', woensdag 20 december om 21.40 uur op VRT 1 en via de app van VRT NWS.