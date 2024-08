Overnachten in stallen, een pipowagen en voormalige Britse soldatenclub in laatste week 'Met Vier in Bed'

De laatste week van 'Met Vier in Bed' wordt ingezet in het Vlaams-Brabantse Zemst. Jeremy en zijn vader Johan baten er al zo'n acht jaar de LGBTQ+ friendly B&B Akemi, Japans voor mooie dageraad, uit.

Ze startten de B&B nadat ze hun mama en vrouw verloren en de energie vonden om van een negatieve gebeurtenis iets positiefs te maken. 'We vonden destijds dat we te weinig samen deden. Toen dachten we: als we nu eens samen een zaak runnen, dan kunnen we op dagelijkse basis vader- en zoondingen doen', klinkt het. Naast gezellige babbels met Jeremy en Johan, krijgen de gasten er ook een zwembad, sauna, jacuzzi én fitnessruimte bovenop. Johan en Jeremy dagen hun gasten uit voor een spelletje padel, waarna ze afkoelen met een heerlijke duik in het zwembad.

Op dinsdag ontvangen Isabel en Jos hun concullega’s in het West-Vlaamse Heuvelland. Daar toverden ze de boerderij van Isabels grootouders om tot ‘Landhuis BellaRosa’: een vakantiewoning in het weekend, een B&B door de week. In het prachtige, landelijke pand profiteren hun gasten van het adembenemende uitzicht dat het Heuvelland te bieden heeft. Maar veel tijd om van de rust te genieten krijgen ze niet. Er staat namelijk een partijtje boerengolf op de planning. Tijdens een bezoek aan een militaire commandobunker ruilen de B&B-uitbaters hun boerenklompen in voor een legeruniform.

Frans en Ria zijn al 48 jaar gelukkig getrouwd. Toen hun vijf kinderen het ouderlijke nest verlieten, besloot het koppel om hun huis vlak naast het uitgestrekte natuurgebied De Blankaart om te vormen tot een vakantiewoning voor 15 personen. Een zwembad, glamping tent en pipowagen maken de beleving bij Aan De Blankaart compleet. Voor ze het ontbijt serveren, trekken Frans en Ria met hun concullega’s in een fluisterboot doorheen de natuur. Hopelijk kunnen ze vogels spotten voor ze zich op het ontbijt storten.

Op donderdag ontvangen Rolf en collega Melanie de B&B-uitbaters in het unieke Talbot House in Poperinge. In de B&B met een levend museum dompelen ze hun gasten helemaal onder in Britse oorlogsverhalen uit de Eerste Wereldoorlog. Van de slaapkamers tot het ontbijt: in de 270 jaar oude woning baadt alles in de authentieke sfeer van de voormalige Britse soldatenclub uit de Eerste Wereldoorlog.

Wie verzamelde deze week de meeste bedjes en mag de laatste 'Met Vier in Bed'-trofee van dit seizoen aan de deur van zijn B&B hangen?

'Met Vier in Bed', van maandag 26 augustus tot en met donderdag 30 augustus om 20.35 uur bij VTM.