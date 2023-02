'Onze Natuur' is aan de laatste aflevering toe!

Deze laatste aflevering gaat verder in op diverse thema's die aan bod kwamen in de eerste zes episodes.

Op basis van de beelden uit de reeks geven experten in een natuurlijke omgeving en vanuit hun specifieke vakgebied inzichten over biodiversiteit, de invloed van de mens op de natuur, de rol van de dieren in het ecosysteem en de gevolgen van het uitsterven van bepaalde diersoorten. Hun verhalen worden aangevuld met nooit eerder getoonde making-of beelden. ​

Onze natuur op tv

In zijn onstuimige ontwikkeling heeft de mens zijn omgeving zo efficint mogelijk aangepast aan zijn eigen noden. Er is in dat verhaal van steen en verstedelijking weinig plaats voor de ogenschijnlijke chaos van de natuur.