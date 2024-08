Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in september

In 'Defending Europe', een gloednieuwe serie over de meer dan 2000 jaar oude geschiedenis rondom de grenzen van Europa, speelt Nederland een grote rol.

De eerste aflevering staat in het teken van de verhalen en locaties binnen Nederland die een cruciale rol speelden bij het vormen van het Europa zoals we die vandaag de dag kennen. Hulp komt daarbij uit lokale hoek door historicus Bart Gielen die in de aflevering onthult hoe op unieke wijze de Hollandse Waterlinie in Fort Honswijk werd aangelegd om een nieuw Nederlands Koninkrijk te beschermen.

Vanaf 14 september, elke zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.

NIEUW

KILLER LIES: CHASING A TRUE CRIME CON MAN

'Killer Lies: Chasing A True Crime Con Man', is een drie-delige serie gebaseerd op het onderzoek van Lauren Collins voor The New Yorker, volgt het onderzoek naar Stéphane Bourgoin, een Franse seriemoordendeskundige die zijn reputatie op leugens bouwde. Bourgoin beweerde gemotiveerd te zijn door een gewelddadig verleden, maar werd ontmaskerd door online speurders. De serie, geregisseerd door Emmy® Award-genomineerde Ben Selkow, onthult hun vastberaden zoektocht en de schokkende omvang van Bourgoins bedrog van meer dan 30 jaar.

Vanaf 21 september, elke zaterdag om 23.00 uur op National Geographic.

NIEUW

FLY

'FLY' is een adembenemende en diep ontroerende documentaire die zeven jaar in de maak is geweest. In deze film worden drie koppels gevolgd die hun leven tot het uiterste beleven door deel te nemen aan 's werelds gevaarlijkste sport: BASE jumping. Voor buitenstaanders lijken BASE jumpers misschien roekeloos, maar de mensen die we ontmoeten in FLY tonen een andere kant. Ze vieren het leven en jagen hun dromen na met een passie en vastberadenheid die enorm inspireren. FLY biedt een intieme en meeslepende kijk op hun moed, de uitdagingen die ze overwinnen en de grenzeloze mogelijkheden van de menselijke geest.

Kijk 'FLY' zondag 29 september, om 17.00 uur op National Geographic.

NIEUW

LOST TREASURES OF EGYPT

'Lost Treasures of Egypt' is een spannende serie die internationale teams van Egyptologen volgt in hun zoektocht naar oude schatten. De serie biedt exclusieve toegang tot opgravingen en onderzoekers, waardoor we een uniek kijkje krijgen in hun werk. We zien hoe deze ontdekkingsreizigers de verzengende hitte en het onherbergzame terrein trotseren om bijzondere vondsten te doen. Hun vastberadenheid en passie brengen de schatten van de oude wereld opnieuw tot leven, terwijl ze ons meenemen op een meeslepende reis door de geschiedenis.

Vanaf 8 september, elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.