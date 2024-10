Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in november

Dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat de Indische Oceaan-tsunami plaatsvond, de dodelijkste natuurramp in de moderne geschiedenis.

NIEUW

TSUNAMI: RACE AGAINST TIME

In deze nieuwe 4-delige documentaire volg je als kijker de verwoestende golf die zich door verschillende landen verspreidde. Met nog nooit eerder vertoonde archiefbeelden en persoonlijke verhalen van overlevenden, wordt de strijd tegen de klok in beeld gebracht. Wetenschappers probeerden de ramp te begrijpen, journalisten brachten het nieuws de wereld in en reddingswerkers riskeerden hun leven om dat van anderen te redden. Dit is een verhaal van moed, overleven en de kracht van de menselijke geest te midden van ongekende verwoesting.

Kijk deze 4-delige documentaire in twee delen op woensdag 27 november en woensdag 4 oktober vanaf 21.30 uur op National Geographic.

SPECIAL

ENDURANCE

In een legendarische prestatie van leiderschap en doorzettingsvermogen hield de Antarctische ontdekkingsreiziger Ernest Shackleton zijn bemanning meer dan een jaar in leven nadat hun schip verloren ging in het ijs. Een eeuw later gaat een team van ontdekkingsreizigers op zoek naar het gezonken schip. Deze bijzondere expedities, gekenmerkt door vastberadenheid, omlijsten een van de grootste overlevingsverhalen uit de geschiedenis.

Maandag 4 november tijdens de wekelijkse 'Docu-Night', om 21.30 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

LOST TREASURES OF ROME S2

In deze serie volgen we archeologen tijdens een nieuw seizoen van opgravingen, waarbij ze de geheimen van het leven in het Romeinse Rijk ontdekken. Van de ruïnes van Pompeii en de zandvlaktes van Petra tot de drukke straten van Rome, overal wordt gezocht naar de verborgen schatten van deze oude beschaving.

Vanaf 23 november, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.

NIEUW

DISASTER AUTOPSY S1

Rampen kunnen altijd en overal toeslaan. Om erachter te komen waarom, wordt deskundig onderzoek van het beschikbare bewijs gebruikt om echte rampen na te bootsen in geavanceerde 3D-graphics. We kunnen ze ontleden, de lagen afpellen en zelfs de tijd bevriezen om de verborgen en verrassende oorzaken van een ramp te onthullen - een fout in het papierwerk, een slechte lijmverbinding, het veranderen van de openingstijden van een restaurant. Wat het ook is, deze serie brengt het aan het licht.

Vanaf 7 november, elke donderdag om 22.30 uur op National Geographic.