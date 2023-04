Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in mei

'A Small Light' is geïnspireerd op het waargebeurde verhaal van de opmerkelijke 20-jarige secretaresse Miep Gies (Bel Powley), een jonge zorgeloze en eigenzinnige vrouw.

Wanneer haar baas, Otto Frank (Liev Schreiber), haar vraagt om te helpen zijn familie te verbergen voor de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog stemt Miep zonder aarzelen in. Samen met haar moedige en toegewijde man Jan (Joe Cole), waakten ze 2 jaar lang over de familie Frank. In samenwerking met enkele andere helden beschermden ze talloze anderen tegen de nazi's. Tegen niemand konden ze nee zeggen, ook al betekende dat, dat ze hun leven geheim moesten houden en soms zelfs voor elkaar.

De serie beschrijft hoe Miep's leven veranderde op het moment dat ze 'ja' zei tegen Otto Frank. Het vergde talloze onbaatzuchtige opofferingen. Uiteindelijk was het ook Miep die het dagboek van Anne Frank vond en het bewaarde, zodat zij en Otto het later met de wereld konden delen en het als een testament voor toekomstige generaties kon dienen. Het is het verhaal van hoe een gewone secretaresse buitengewone dingen deed tijdens een van onze donkerste momenten in de geschiedenis.

Vanaf dinsdag 2 mei, elke week om 20.30 uur een dubbele aflevering op National Geographic.

UFO'S: INVESTIGATING THE UNKNOWN

Vorig jaar nam de Amerikaanse regering een wetgeving aan die een officieel onderzoek naar UFO's verplicht stelde. Deze provocerende vijfdelige serie ontrafelt de geschiedenis die aan deze gedenkwaardige verandering voorafging en doet verslag van de recente ontwikkelingen.

In deze serie wordt het onderzoek gedeeld naar wat de overheid bekent heeft gemaakt en wat ze hebben achter gehouden. De drang van de burgers naar transparantie over dit onderwerp werd steeds groter. De overheid gaf dit nooit, ondanks de massale UFO-waarnemingen, rapporten over onverklaarbare technologie en nieuwe geavanceerde wetenschappelijke inspanningen.

Wat zal de toekomst brengen over dit verwarrende mysterie, dat het middelpunt is van een steeds diepere en groeiende zoektocht naar antwoorden?

Vanaf woensdag 31 mei, elke week om 21.30 uur op National Geographic.

HITLER: THE LOST TAPES OF THE THIRD REICH

'Hitler: The Lost Tapes of the Third Reich' is een onderzoek naar het leven van Adolf Hitler, een van de meest verguisde figuren uit de moderne geschiedenis. Deze serie volgt het volledige verloop van zijn dramatische opkomst, tirannieke heerschappij, moorddadige criminaliteit en uiteindelijke ondergang.

Deze serie duikt diep in de culturele, sociale en politieke invloeden die Hitler hebben gevormd tot een leider. Waarbij hij miljoenen Duitsers kon verleiden hem te steunen in massamoord en een wereldoorlog.

Het onderzoek is indringend en intiem, het legt de diepste obsessies, persoonlijke motivaties, nauwe relaties en verlammende angsten van een nazi-leider bloot. Met nooit eerder uitgezonden archiefmateriaal is deze serie het definitieve verhaal van Hitler. Hoe een obscure man uit de Oostenrijkse provincies een modern symbool van het menselijk kwaad werd.

Vanaf dinsdag 30 mei, elke week 22.30 uur op National Geographic.

CHARLES: IN HIS OWN WORDS

Op 6 mei 2023 zal Charles Windsor worden gekroond tot koning van Engeland in een ceremonie die door miljarden mensen over de hele wereld zal worden gezien. Het zal een van de meest markante gebeurtenissen zijn, niet alleen van het jaar, maar van het decennium. Tevens zal dit formeel een nieuw hoofdstuk openen in de geschiedenis van de Britse monarchie. Maar wat voor koning wordt Charles III?

'Charles: In His Own Words' is een archiefdocumentaire die deze vraag probeert te beantwoorden door terug te gaan in de tijd en te kijken naar de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Charles die hem hebben gevormd tot de man die hij nu is - en de koning die hij zal zijn.

Zaterdag 6 mei, om 20.30 uur op National Geographic.