Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in juni

Voor het eerst werkt living legend Sir David Attenborough samen met National Geographic aan een indrukwekkende documentaire die de grootste bedreigingen voor onze oceanen onthult.

OCEAN WITH DAVID ATTENBOROUGH

De adembenemende beelden zijn meer dan alleen een waarschuwing, het is een hoopvol verhaal dat laat zien dat we nu een unieke kans hebben om het zeeleven te herstellen.

Bekijk de documentaire op zondag 8 juni om 21.00 uur op National Geographic.

SALLY (DOCU NIGHT)

Sally Ride werd de eerste Amerikaanse vrouw die de ruimte in werd gelanceerd, maar achter haar onverstoorbare houding droeg ze een geheim met zich mee. Voor het eerst vertelt Sally’s levenspartner, Tam O’Shaughnessy, het volledige verhaal van hun 27 jaar samen, een verhaal vol liefde en opofferingen. 'SALLY' is geregisseerd door de met een Emmy bekroonde filmmaker Cristina Costantini.

Bekijk de documentaire op maandag 16 juni om 21.30 uur op National Geographic.

THE STANFORD PRISON EXPERIMENT: UNLOCKING THE TRUTH

Een baanbrekende blik op één van de beruchtste psychologische experimenten uit de geschiedenis, verteld via de ooggetuigenverslagen van de oorspronkelijke ‘gevangenen’ en ‘bewakers’. Velen van hen komen voor het eerst voor de camera aan het woord. Hun verhalen onthullen een verhaal dat de motieven van Dr. Philip Zimbardo, de man achter het experiment, in twijfel trekt, terwijl het ook diepere vragen oproept over de menselijke natuur. Het Stanford-gevangenisexperiment toonde aan hoe gewone mensen onder invloed van sociale rollen en macht extreem gedrag kunnen vertonen, echter werd het experiment vroegtijdig stopgezet vanwege ethische problemen.

Bekijk op woensdag 18 juni om 21.30 uur de eerste aflevering en op woensdag 25 juni om 21.30 uur de laatste twee afleveringen op National Geographic.

ANCIENT ENGINEERING

'Ancient Engineering' is een documentaire serie met intrigerende prestaties van techniek uit de oude wereld. Elke aflevering toont een hoogtepunt van engineering; iconische prestaties zoals de Piramides, Stonehenge, de Grote Muur van China, Romeinse Wegen en de Taj Mahal. Met een mix van indrukwekkend archiefmateriaal, deskundige interviews, reconstructies, adembenemende luchtbeelden en nieuwe inzichten die verkregen zijn door technologieën, worden geheimen uit de oude wereld onthult.

Vanaf 17 juni, elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 21.30 uur op National Geographic.

AIR CRASH INVESTIGATION:SURVIVING DISASTER

In 'Air Crash Investigation: Surviving Disaster' wordt de tragedie van US Air-vlucht 1493 gereconstrueerd, die bij de landing op LAX in botsing komt met een ander toestel en in vlammen opgaat. Eenentwintig passagiers komen om het leven. Aan de hand van aangrijpende interviews met overlevenden ontvouwt zich een indrukwekkend verhaal vol miscommunicatie, verwarring en levensgevaarlijke beslissingen.

Bekijk de documentaire op donderdag 26 juni om 20.30 uur op National Geographic.

COLOSSEUM: RISE AND FALL

Nieuwe ontdekkingen en baanbrekend onderzoek onthullen de geschiedenis van het Colosseum in Rome en de complexe relatie met het rijk dat het bouwde. Door de nieuwste archeologische vondsten uit het Colosseum te combineren met aanwijzingen van antieke locaties in Europa en Noord-Afrika, wordt de bijzondere archeologische en culturele betekenis van het bouwwerk onthuld, evenals de rol die het speelde in zowel de opkomst als de ondergang van het Romeinse Rijk.

Bekijk op dinsdag 3 juni vanaf 21.30 uur een dubbele aflevering en op dinsdag 10 juni om 21.30 uur de laatste aflevering op National Geographic.