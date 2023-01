Ontdek wat National Geographic te bieden heeft in januari

Van het team achter Life Below Zero, vertrekt de volgende generatie vrijheidszoekers naar de wildernis van Alaska om een eigen onafhankelijk leven op te bouwen.

Het is echter een race tegen de klok wanneer hun eerste ijskoude winter zonder genade op hen neerdaalt.

ALASKA: THE NEXT GENERATION

Vanaf 14 januari, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.

PRIMAL SURVIVOR: OVER THE ANDES

In 'Primal Survivor: Over the Andes' komt Hazen Audel terug. Dit keer staat hij er helemaal alleen voor. Na jaren te hebben geleefd bij inheemse gemeenschappen over de hele wereld, zet Hazen nu zijn unieke inheemse overlevingsvaardigheden en kennis in tegen de meest extreme omgevingen.

Vanaf 8 januari, elke zondag om 22.00 uur op National Geographic.

CESAR MILLAN

In dit nieuwe seizoen kunnen huisdiereigenaren in heel Amerika nu meer dan ooit hulp gebruiken. Gelukkig is er hoop. Cesar Millan staat klaar voor zijn meest uitdagende opdrachten tot nu toe.

Vanaf 6 januari, elke vrijdag een dubbele aflevering vanaf 18.00 uur op National Geographic.

TOP TEN ARCHITECTURE

Een Top 10, of dat nu van je favoriete tv-programma's, je favoriete films, boeken of restaurants zijn. Heeft Iedereen wel zo'n lijst. National Geographic neemt een vernieuwende blik over de meest verbazingwekkende gebouwen, structuren en bruggen uit de hele wereld.

Vanaf 5 januari, elke donderdag om 22.00 uur op National Geographic.

CANARY ISLAND: BORN WITH FIRE

In deze special vertoont National Geographic spectaculaire beelden van deze vulkaanuitbarsting. We spreken met deskundigen die ons vertellen over het ontstaan van de Canarische Eilanden en we bezoeken plaatsen die voor het publiek ontoegankelijk waren. Deze documentaire vertelt over de geheimen van de Canarische Eilanden en herdenkt de dag dat de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja op La Palma plaatsvond.

Op 7 januari, zaterdag om 20.00 uur op National Geographic.