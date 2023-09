Ontdek wat er in oktober op FOX te zien is

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2022

Chucky kruist nieuwe paden met aartsvijanden, oude bondgenoten en nieuwe prooien als hij op pad gaat om overal angst en chaos te zaaien.

In het eerste seizoen werd Chucky's duivelse plan om kinderziekenhuizen binnen te vallen verijdeld. Maar nu is de angstaanjagende pop uit op wraak en maakt jacht op de tieners Jake, Devon en Lexy. Tot slot moet ook zijn ex Tiffany eraan geloven nu Chucky haar als een gezworen vijand ziet.

Vanaf maandag 9 oktober, elke week een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

Welkom op de thuisbasis van de grootste jachtmakelaardij ter wereld: Zuid-Florida. Met de grootste botenshow en hoogst aantal jachten is Fort Lauderdale het epicentrum voor luxe jachten. Hier strijdt een elite groep van competitieve, knappe, feestende en meedogenloze makelaars om alles te verkopen, van motor lanceringen tot 100 miljoen dollar superjachten. Bereid je voor om hun glamoureuze wereld binnen te gaan in een gloednieuwe realityshow met grote karakters, enorme deals en de ultieme Instagram-levensstijl.

Vanaf donderdag 26 oktober, elke week een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

'Station 19' is een spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle. De relaties binnen het station 19 team komen voor een aantal uitdagingen te staan: Na de acties van Sullivan op de bruiloft van Maya en Carina wordt zijn huwlijk met Andy op de proef gesteld. Dean komt in het reine zijn gevoelens voor Vic en Travis wakkert juist weer een oude vlam aan.

Elke woensdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.