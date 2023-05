Ontdek wat er in mei op FOX te zien is

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2023

In mei start seizoen 1 van 'Law & Order Organized Crime' met direct daarop volgend seizoen 2. Elliot Stabler keert terug bij de politie van New York om de machtigste criminele organisaties aan te pakken en weer een leven op te bouwen na een tragisch persoonlijk verlies.

Hij moet zich aanpassen aan alle veranderingen die in de stad en bij de politie hebben plaats gevonden in de 10 jaar dat hij is weg geweest. Dit alles bezorgt Elliot veel uitdagingen.

NIEUW

LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME

Vanaf maandag 1 mei, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

IN THE DARK S3

Murphy is een blinde jonge vrouw die op zoek is naar haar huisgenoot en beste vriendin, Jess. Iedereen vertelt haar dat ze niet meer leeft, maar Murphy kan en wil dit niet geloven. Ze zet alles op alles om haar te vinden en gaat zelfs de confrontatie met een moorddadige drugsdealer niet uit de weg.

Vanaf dinsdag 23 mei, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

SNOWFALL S4

Franklin zit in een tweestrijd tussen zaken en loyaliteit. Hij probeert de controle over zijn bedrijf terug te krijgen en vreest voor zijn leven door het toenemende bendegeweld op straat. Hij moet hier een einde aan maken voordat het volledig mis gaat.

Vanaf maandag 15 mei, een dubbele aflevering vanaf 22.25 uur op FOX.

ONGOING

FANTASY ISLAND S2

'Fantasy Island' speelt zich af in een luxe resort, waar letterlijk elke fantasie van de gasten wordt vervuld... hoewel ze zelden uitpakken zoals verwacht. Elke aflevering vertelt emotionele, provocerende verhalen over mensen die aankomen met dromen en verlangens. Vervolgens vertrekken ze compleet verlicht en getransformeerd door de magie van 'Fantasy Island'.

Elke donderdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

TRANSPLANT S3

Dr. Bashir Hamed is een SEH-arts die zijn geboorteland Syrië ontvluchtte om naar Canada te komen. Hij moet talloze obstakels overwinnen om zijn carrière in de wereld van de spoedeisende geneeskunde te hervatten. Hij weet steeds meer mijlpalen te behalen met als uiteindelijke doel het staatsburgerschap voor zichzelf en zijn zusje.

Elke dinsdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

HUDSON & REX S4

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed samenwerkt en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken - maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond Rex.

Elke woensdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

ONGOING

SNOWFALL S3

Franklin Saint is vastbeslotener dan ooit om zijn succesvolle cocaïnehandel naar nieuwe hoogten te brengen. Om dat te doen, zet hij alles op het spel waar hij zo hard voor heeft gewerkt. Het geld stroomt binnen, maar het brengt ook gevaren met zich mee voor zowel Franklin als de mensen om hem heen.

Eke maandag een dubbele aflevering om 22.25 uur op FOX.