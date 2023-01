Ontdek wat er in januari op FOX te zien is

Lea (Birgit Minichmayr) is een advocaat in Berlijn met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Haar wereld staat op zijn kop wanneer haar verloofde David voor haar ogen sterft.

Ze ontdekt dat hij voor iets of iemand op de vlucht was. Op dezelfde dag wordt ook de beste vriend van de rechtse hooligan Marcel (Max von der Groeben) vermoord en er lijkt een verband te zijn tussen deze twee sterfgevallen. Lea en Marcel vormen een onverwacht team wanneer ze hun krachten bundelen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Aangezien David werkte als succesvolle voetbalscout, leidt hun zoektocht al snel naar de hoogste rangen van het internationale voetbal. Eén ding is al gauw zeker, David moest boeten voor iets wat hij te weten was gekomen.

THE NET: PROMISED LAND

Vanaf 9 januari, elke maandag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.

RESIDENT ALIEN S2

Een alien crasht op aarde en moet zich voordoen als dokter Harry Vanderspeigle. Het was zijn missie om alle mensen te doden en Harry begint zijn eenvoudige leven te leiden. Maar dan wordt hij geronseld om een plaatselijke moord op te lossen en begint hij in te zien dat hij moet integreren in zijn nieuwe wereld.

Vanaf 3 januari, elke dinsdag om 20.35 uur op FOX.

STATION 19 S1

De spin-off van de langlopende populaire serie 'Grey's Anatomy' gaat van start, en volgt de belevenissen van de mannen en vrouwen uit een brandweerkazerne in Seattle.

Vanaf 4 januari, elke woensdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op FOX.