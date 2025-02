Ontdek wat er in februari op STAR Channel te zien is

In een omgeving waar verandering de enige constante is, worden de grenzen van de bewoners van Fromville getest. De dreiging van de nachtwezens blijft terwijl een mysterieuze zwangerschap, een toenemende hongersnood en angstaanjagende standbeelden het leven nog akeliger maken.

De bewoners van Fromville krijgen geen moment rust. Ondertussen zie je hoe Tabitha in onze demensie, wanhopig een weg terug probeert te vinden naar haar familie. Zal dit haar lukken? De toekomst van de Fromville bewoners is nog onduidelijk.

ONGOING

FROM S3

Vanaf 6 januari, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

THE EQUALIZER S4

In het vierde seizoen van 'The Equalizer' worden McCall en haar team geconfronteerd met persoonlijke en professionele uitdagingen, waaronder de ontvoering van Mel, een dreiging vanuit McCall's CIA-verleden en Dante's nieuwe baan in Los Angeles. Ondertussen ontstaan er spanningen in de familie wanneer geheimen aan het licht komen en Aunt Vi's relaties op de proef worden gesteld.

Vanaf 22 januari, elke woensdag om 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

NCIS: NEW ORLEANS S7

In het zevende seizoen van 'NCIS: New Orleans' vechten Pride en het team voor gerechtigheid in hun geliefde stad, terwijl New Orleans worstelt met de gevolgen van COVID-19.

Vanaf 9 januari, elke donderdag een dubbele aflevering om 20.35 uur op STAR Channel.