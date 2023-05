Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben!

Er gebeuren de laatste tijd veel vreemde dingen in Londen. Slechts één dier is in staat om de strijd aan te gaan met deze mysterieuze gebeurtenissen: de hamsterdetective genaamd Clever.

Clever heeft een wonderbaarlijk gevoel voor observatie en is slimmer dan andere dieren, maar soms verloopt niet alles zoals gepland. Gelukkig kan ze altijd rekenen op haar driftige broertje Bro. Hij staat altijd klaar om risico's te nemen en tegenstanders aan te vallen die veel groter zijn dan hijzelf. Zal dit duo de mysteries kunnen oplossen die Scotland Yard blijven verbijsteren?

Vanaf 12 juni, elke maandag t.e.m. vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is terug voor een tweede seizoen! Terwijl ze allerlei kattenkwaad uithalen komen ze steeds vaker hun gevreesde rivalen tegen; de onuitstaanbare Smith-tweeling. Daarnaast wordt hun huis nog wat voller. Er komt namelijk een speciaal nieuw familielid bij: Opa! Deze avontuurlijke oude man raakt vaak betrokken in de ondeugden van de bende, tot groot genoegen, maar vaak ook ongenoegen van mama en papa.

Vanaf 19 juni, elke zondag om 17.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden de hele wereld over om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 12 juni, elke maandag t.e.m. vrijdag om 19.30 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

RAVENS HUIS

Beste vriendinnen Raven en Chelsea zijn weer herenigd en voeden hun drie kinderen op onder één dak! Het is een chaotisch, maar leuk huishouden waar Ravens tweeling Booker en Nia, Chelsea's zoon levi en vaak de beste vriendin van de tweeling Tess met elkaar opgroeien. Raven ziet vaak flitsen van de toekomst, maar ze is niet de enige in het gezin die dat kan. Booker heeft dezelfde vaardigheid. Hoewel de toekomst niet altijd kristalhelder is, zoeken ze het altijd samen uit als één groot gezin.

Vanaf 11 juni, elke zondag vanaf 11.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE SERIE

SUPER KATJES

Iedereen denkt dat Bitsy, Ginny, Sparks en Buddy gewoon lieve kittens in de Purr 'N' Play- opvang zijn. Maar als er problemen of kwade bedoelingen op de loer liggen, veranderen deze lieve kittens in Super Katjes! Ze vechten tegen onrecht en doen er alles aan om de huisdieren en inwoners van Kittydale te beschermen tegen boeven als Mr Puppypaws, Lab Rat, Katdief en Zsa-Zsa. Met hun superkrachten, kattastische gadgets, en bovenal hun vriendelijkheid en emphatie, maken de Super Katjes van de wereld een betere plek.

Vanaf 1 juni, elke maandag t.e.m. vrijdag om 9.00 uur op Disney Junior.

NIEUWE AFLEVERINGEN

VUUR VRIENDJES

Een jongetje en zijn pratende brandweerauto werken samen met hun vrienden om iedereen in de buurt te helpen met hun problemen, groot of klein. Of ze nu een jonge auto redden die vastzit in een boom, zoekgeraakte puppy's opsporen of hun buren helpen met het inslaan van noodvoorraden tijdens een stroomstoring, de Vuurvriendjes helpen iedereen!

Vanaf 19 juni, maandag t.e.m. vrijdag om 13.30 uur op Disney Junior.

STUNT

STAR WARS: JONGE JEDI AVONTUREN

'Star Wars: Jonge Jedi-avonturen' speelt zich af in de tijd van de Oude Republiek. De Jongelingen Kai, Lys en Nubs worden door Meester Yoda naar de planeet Tenoo gezonden. Hier worden ze in de Jedi-tempel opgeleid onder toeziend oog van Meester Zia. Samen beleven ze vele avonturen, vaak aan boord van de Crimson Firehawk van superpiloot Nash en haar droid RJ-83. Ze bestrijden boze piraten, helpen de onderdrukten, ontdekken exotische wezens en als belangrijkste leren ze wat het inhoudt om een goede vriend te zijn.

Vanaf 12 juni, maandag t.e.m. vrijdag om 9.30 uur op Disney Junior.

MICKEY MORNINGS

Elke ochtend de leukste series, zoals 'Mickey Mouse Funhouse', 'Bluey' en 'Alice’s Wonderland Bakkerij'.

Elke maandag t.e.m. vrijdagochtend de leukste series op Disney Junior.