Ontdek wat de Disney Channels deze maand te bieden hebben!

Grietje Grant-Gomez en haar hamster 'Hamster' krijgen superkrachten van buitenaardse wezens en de grote verantwoordelijkheid om de 'helden op aarde' te zijn!

Grietje's tienerbroer Kevin wordt door de buitenaardse wezens overgeslagen, maar blijft toch een vriend van de superhelden. Niettemin is hij vaak het brein achter elke missie! Nu moeten Hamster & Grietje de wereld redden, één superschurk per keer, terwijl ze hun identiteit geheim moeten houden.

Vanaf 20 maart, elke maandag t.e.m. vrijdag om 16.45 uur op Disney Channel.

DE GEWELDIGE YELLOW YETI

De twaalfjarige surfer Osmo en zijn vader verhuizen van het strand naar hun verre familie in het eigenzinnige stadje Winterton, waar het hele jaar door sneeuwt en monsters ten strengste verboden zijn. Osmo en zijn dappere nicht Rita sluiten een onverwachte vriendschap met een torenhoge gele yeti genaamd Gustav, die een onstuitbare gigantische grapjas blijkt te zijn. Samen helpen ze Gustav te verbergen voor Osmo’s monsterverachtende oom, burgemeester Chrome, terwijl ze alle lachwekkende avonturen verkennen die hun bevroren thuisland te bieden heeft.

Vanaf 7 maart, elke maandag t.e.m. vrijdag om 17.45 uur op Disney Channel.

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 30 maart, elke maandag t.e.m. vrijdag om 19.00 uur op Disney Channel.

MARATHON

OPSCHOON

Tijdens deze Marathon maak je je leven groener en zuiniger, met series zoals 'Droners', 'Groen in de Grote Stad en 'Summer Camp'.

Op zaterdag 18 maart, vanaf 15.00 uur op Disney Channel.

PUPPY VRIENDJES

Twee puppies die houden van plezier maken, Bingo en Rolly, zijn broertjes die altijd zin hebben in een avontuur! Een nieuwe puppy genaamd Keia gaat mee op pad. Of ze nu hun baasje Bob helpen of een vriend in nood, hun 'puppytastische' missies leiden de pups de hele buurt door, en zelfs de wereld rond! Waar ze ook naartoe gaan, Bingo en Rolly weten dat het leven veel spannender en gekker is met je beste vriend en broertje aan je zijde.

Vanaf 11 maart, elke zaterdag en zondag om 17.35 uur op Disney Junior.

EUREKA!

'Eureka!' volg de avonturen van een jonge uitvindster die in een magische prehistorische wereld leeft. Ze is een grote denker die haar tijd ver vooruit is. Heel erg ver vooruit, want in feite vond ze het wiel uit!

Vanaf 13 maart, elke maandag t.e.m. vrijdag om 10.50 uur op Disney Junior

VIER DE LENTE MET

ALICE'S WONDERLAND BAKKERIJ

Als de jonge Alice het toverkookboek van haar overgrootmoeder erft, krijgt ze de leiding over de Wonderland-bakkerij, en ontdekt ze magie van eten en hoe dat mensen samenbrengt.

Vanaf 20 maart, maandag t.e.m. vrijdag om 13.35 uur op Disney Junior.

VERKLEDEN MET BLUEY

Bluey is een 6-jarige pup met een grenzeloze fantasie die het dagelijkse leven graag in een groot avontuur verandert. Samen met haar zusje Bingo ontdekken ze hun wereld op een speelse en uitdagende manier om zo hun angsten te overwinnen. Ze willen niets liever dan hun ouders - vooral papa - bij hun plezier te betrekken. Ook al denkt papa dat hij de baas is, de meisjes zijn absoluut de baas als het aankomt op speeltijd!

Vanaf 27 maart, maandag t.e.m. vrijdag vanaf 7.15 uur op Disney Junior.