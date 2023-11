Ontdek hier de plannen voor Streamz in december

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor december 2023!

'Alter Ego'

Vanaf 1 december op Streamz

Spanning, dood en liefde. In 'Alter Ego' volgen we Gilles (Ward Kerremans) die tijdens zijn jeugd met de plotse dood van zijn vriendin Romy wordt geconfronteerd. Jaren later worstelt hij nog steeds met dat tragisch verlies tot een mysterieuze figuur opduikt waardoor Gilles alles in vraag stelt. Hij gaat wanhopig op zoek naar antwoorden over wat er toen gebeurd is. Zijn zoektocht leidt hem naar de private bank Salvator, maar achter de gesloten deuren van Salvator ontdekt hij een verborgen en duistere wereld. Hij komt te weten dat de dood tussen ons loopt…

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Ward Kerremans (‘Billie vs Benjamin’) en Taeke Nicolaï (‘The Chapel’). Naast hen zien we Karlijn Sileghem ('Professor T.), Wouter Hendrickx ('Storm Lara'), Issam Dakka ('Dansaertvlamingen'), Koen De Bouw ('Twee Zomers') en Zineb Fallouk ('Mocro Maffia') in de reeks. 'Alter Ego' werd geregisseerd door Mathieu Mortelmans ('Grond') en Frederike Migom ('Binti').

'Paul T. Goldman'

Vanaf 14 december op Streamz

De wereld van Paul T. Goldman staat op zijn kop wanneer hij erachter komt dat zijn vrouw een geheim dubbelleven leidt. Zijn pogingen om de waarheid te achterhalen duwen hem in een doolhof van bedrog en criminaliteit, waar hij in zijn eigen woorden als watje in gaat maar als krijger uit komt. De regisseur Jason Woliner ('What We Do in the Shadows') probeert te voorkomen dat de documentaireserie die hij dacht te maken ontspoort, terwijl Goldman het script verandert en zo Woliners visie uitdaagt.

'Star Trek: Strange New Worlds'

Vanaf 22 december op Streamz

De serie volgt kapitein Pike en zijn bemanning in het decennium voordat kapitein Kirk aan boord ging van de U.S.S. Enterprise, terwijl ze nieuwe werelden in het heelal verkennen. Maar wanneer één van Pike's officieren ​ vermist raakt tijdens een geheime missie voor Starfleet, moet Pike uit zijn zelfopgelegde ballingschap komen. Hij moet uitzoeken hoe hij zijn officier kan redden, terwijl hij worstelt met wat hij moet doen met de toekomstvisie die hij heeft gekregen...

Seizoen 1 en 2 zijn volledig te bekijken op Streamz.

'Poker Face'

Vanaf 22 december op Streamz

In deze reeks volgen we de avonturen van Charlie Cale (Natasha Lyonne), een voormalige pokerspeelster die het uniek vermogen heeft om te zien wanneer mensen liegen. ​ Nadat Charlie's vermogen om leugens op te sporen haar tot een paria in pokerkringen heeft gemaakt, brengt ze haar dagen graag door als serveerster in een plaatselijk casino dat wordt gerund door Sterling Frost Jr. (Adrien Brody). Maar wanneer een goede vriend en collega van Charlie op een dag op mysterieuze wijze dood opduikt, wordt ze in de wereld van amateurdetectives getrokken en moet ze haar eigen leven zien te redden.

'1923'

Vanaf 22 december op Streamz

In deze prequel van het historische westerndrama 'Yellowstone' staan Jacob (Harrison Ford) en Cara Dutton (Helen Mirren) aan het hoofd van de familie Dutton, die de grootste runderboerderij van Montana onder zich heeft. Deze familie wordt gedurende de 'roaring twenties' gevolgd, waarin ze met allerhande problemen te maken krijgen, als droogte en een pandemie. De 'Drooglegging' mag dan wel ten einde lopen, maar op hetzelfde moment wordt een grote economische crisis ingeluid. Daarnaast speelt zich nogal wat drama af in de familie zelf.

'Rabbit Hole'

Vanaf 22 december op Streamz

Niets is wat het lijkt wanneer John Weir (Kiefer Sutherland), meester in bedrijfsspionage, zich in het middelpunt van een schimmige samenzwering bevindt. Na het blootleggen van een gevaarlijk complot, wordt Weir erin geluisd voor moord en slaat hij op de vlucht. Hij probeert uit te zoeken wie en wat echt is in een realiteit die op zijn kop staat. Kan John vertrouwen op een team van onwaarschijnlijke bondgenoten om de vijand, die diepe banden heeft met zijn verleden en die vastbesloten is om onze eigen gegevens tegen ons te gebruiken, te slim af zijn?

'Frasier'

Vanaf 22 december op Streamz

Frasier Crane (Kelsey Grammer) begint aan een volgend hoofdstuk van zijn leven. In Boston moet hij met nieuwe uitdagingen omgaan en vervult hij een paar oude dromen. Aan zijn zij staan onder andere Freddy, die inmiddels aardig gegroeid is, Alan, een studievriend die nu professor is aan een universiteit, Olivia, hoofd van de psychologieafdeling en Eve, Freddy's kamergenoot op de universiteit.

'Steppin' into the Holiday'

Vanaf 7 december op Streamz Premium+

Billy Holiday (Mario Lopez) is de presentator van de dansshow Celebrity Dance-Off. Maar sinds Billy het uitmaakte met zijn medepresentator, beginnen de kijkcijfers te dalen en worden zijn show en een aankomende special geannuleerd. Op aanraden van zijn manager keert hij terug naar zijn geboorteplaats. Daar ontdekt hij dat zijn oude dansstudio wordt gerund door Rae (Jana Kramer), de dochter van zijn oude dansinstructeur. Billy besluit samen met haar en zijn door TikTok geobsedeerde neef een ouderwetse schuurshow op te zetten in een poging geld in te zamelen om de droomreis van de dansstudio naar Broadway te financieren.

Met rollen voor Mario Lopez ('Saved By the Bell'), Jana Kramer ('One Tree Hill') en Mario Cantone ('And Just Like That').

'The Son'

Vanaf 14 december op Streamz Premium+

Peter (Hugh Jackman) leidt een leven met zijn nieuwe partner Beth (Vanessa Kirby) en hun baby. Dat leven wordt op zijn kop gezet wanneer zijn voormalige vrouw Kate (Laura Dern) met hun tienerzoon Nicholas (Zen McGrath) aan zijn deur komt kloppen. Ze hoopt dat Peter hun zoon kan helpen om zijn levenslust terug te vinden. Sinds de scheiding van zijn ouders is hij niet meer dezelfde.

'Jeanne du Barry'

Vanaf 21 december op Streamz Premium+

Jeanne Bécu (Maïwenn) groeit op in de achttiende eeuw in armoede als een buitenechtelijke dochter van een kleermaakster. Mede door haar honger naar cultuur en met behulp van haar intelligentie weet ze hogerop de sociale ladder te klimmen. Ze wordt uiteindelijk één van de minnaressen van Lodewijk XV (Johnny Depp) die dankzij haar zijn levenslust hervindt. Het is een relatie vol liefde en tegen alle gevoel van fatsoen in trekt Jeanne bij hem in. Haar aanwezigheid in Versailles veroorzaakt grote ophef bij het Hof.

'The Unbearable Weight of Massive Talent'

Vanaf 21 december op Streamz Premium+

Een financieel geruïneerde Nick Cage gaat in op een aanbod van $1 miljoen om het verjaardagsfeestje van een rijke fan (Pedro Pascal) bij te wonen. De dingen nemen een onverwachte wending wanneer een CIA-agent Cage rekruteert voor een ongewone missie. Hij neemt de rol van zijn leven op zich en moet al snel zijn meest iconische en geliefde personages gebruiken om zichzelf en zijn dierbaren te redden.

'To Catch a Killer'

Vanaf 28 december op Streamz Premium+

Eleanor (Shailene Woodley) is een jonge politierechercheur die worstelt met de demonen uit haar verleden wanneer ze wordt aangeworven door de hoofdonderzoeker van de FBI om te helpen bij het profileren en opsporen van een gestoord individu. Terwijl de politie en de FBI een nationale klopjacht beginnen, worden ze bij elke stap gedwarsboomd door het ongekende gedrag van de dader. Gezien haar gemartelde psyche is Eleanor misschien de enige die de geest van hun aanvaller kan begrijpen en hem voor het gerecht kan brengen.