Ontdek de Brickshop op wielen in 'LEGO MASTERS Out of the Box'

Foto: VTM - © DPG Media 2025

In de tweede aflevering van 'LEGO MASTERS Out of the Box' arriveren de teams op een wel heel bijzondere locatie: de magische Efteling. Daar wacht hen een (rijdende) verrassing.